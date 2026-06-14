Bâle-Ville introduit une part quasi généralisée d’impôt à la source

Keystone-SDA

Bâle-Ville devrait introduire un forfait quasi généralisé d'impôts retenus à la source. Seules les plus petites entreprises en seront exemptées. Les citoyens bâlois ont approuvé dimanche en première suisse une modification de la loi fiscale en ce sens.

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(Keystone-ATS) Les votants ont adopté le texte proposé par leurs autorités à une majorité de 53,4%, selon les résultats du vote par correspondance. Désormais, 10% du salaire devrait être ponctionné directement à Bâle. Dans les deux communes indépendantes du canton-ville, Riehen et Bettingen, le forfait directement déduit du salaire sera de 5%.

Bâle-Ville fait aussi oeuvre de pionnier dans la gestion des pigeons. Ses citoyens ont approuvé à 67,7% un contre-projet prévoyant l’installation de cinq pigeonniers pendant quatre ans pour réduire la population de ces oiseaux dans les zones les plus fréquentées. Ils ont rejeté à 63,8% une initiative exigeant des mesures plus contraignantes pour réduire cette population de moitié