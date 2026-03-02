Bâtiment à Marsens (FR) dédié à la psychiatrie des personnes âgées

La construction d'un bâtiment à Marsens (FR) dédié à la psychiatrie des personnes âgées a franchi une nouvelle étape avec le choix du bureau d'architectes. Ce projet vise à répondre aux défis démographiques du canton avec une population âgée en forte augmentation.

(Keystone-ATS) Le bureau Ferrari Architectes a été choisi dans le cadre d’un mandat d’étude parallèle pour réaliser d’ici 2030 ce bâtiment, a annoncé le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) dans un communiqué publié lundi. Ce choix unanime d’un collège d’experts marque une étape clé dans le développement du site de Marsens.

Le canton de Fribourg prévoit d’ici à 2030 une hausse de 30% des personnes de plus de 65 ans et de 66% des personnes de plus de 90 ans. Face à ces évolutions démographiques, le RFSM veut renforcer son rôle de centre cantonal de compétences en psychiatrie des personnes âgées en créant cet espace.

Le bâtiment rassemblera deux unités hospitalières de 30 lits chacune comprenant une unité de psychiatrie générale et une unité de démence ainsi qu’un EMS destiné aux personnes souffrant de troubles cognitifs sévères avec des comorbidités psychiatriques. Cette nouvelle infrastructure permettra de pratiquement doubler la capacité d’accueil, la faisant passer de 54 lits actuellement à 105.

Ce projet de grande envergure s’inscrit dans une vision plus large de développement du site de Marsens. L’investissement total est estimé entre 46 et 49 millions de francs.