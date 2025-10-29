La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bénéfice net de 2,5 milliards pour UBS au 3e partiel

Keystone-SDA

UBS a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 74% sur un an, grâce à son coeur de métier et à la dissolution de provisions pour risques juridiques. La banque a aussi avancé dans son programme d'économies de coûts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le produit d’exploitation s’est établi à 12,76 milliards de dollars, en progression de 3% sur un an, indique un communiqué mercredi. Sur une base sous-jacente, la progression atteint même 5% à 12,20 milliards. Les charges au niveau du groupe ont diminué de 4% à 9,83 milliard. Le bénéfice avant impôt a bondi de 47% sur un an à 2,83 milliards, porté par les activités du coeur de métier.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net largement inférieur, le consensus des prévisions s’établissant à 1,13 milliard de dollars. Pour le produit d’exploitation 11,66 milliard était attendus, tandis que le bénéfice avant impôt était ciblé à 1,69 milliard.

Le ratio coûts sur revenus s’est établi à 77,0%.

Le taux de fonds propres durs (CET1) s’est établi à 14,8% tandis que le ratio de levier (CET1) a atteint 4,6%.

La banque a racheté au cours du trimestre sous revue 1,1 milliard de dollar de ses propres actions. Pour le dernier trimestre, des rachats de 0,9 milliard sont prévus, l’objectif de 3 milliards sur l’ensemble de l’année est en bonne voie. Le dividende devrait croître de plus de 10%.

