La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Bénéfice net en hausse pour Flughafen Zürich au premier semestre

Keystone-SDA

Flughafen Zürich a engrangé un bénéfice net de 161,3 millions de francs sur les six premiers mois de 2025, à la fois supérieur à celui de l'année précédente (+6,1%) et aux prévisions du marché.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il s’agit du meilleur résultat semestriel jamais enregistré, se félicite l’opérateur du tarmac zurichois mardi.

Le chiffre d’affaires atteint 640,7 millions, en hausse de 1,5%. La progression des revenus liés à l’aviation a été plus rapide que celle du nombre de passagers. En effet, la croissance du trafic au cours de la période sous revus a permis d’engranger des recettes de 327,3 millions, en hausse de 4% sur un an.

Parmi les autres sources de revenus, non liés à l’aviation, les recettes ont pris 1% à 313,4 millions.

Sur l’ensemble de l’année, l’aéroport de Zurich table sur 32 millions de passagers, soit une hausse de 2,5% sur un an.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
32 J'aime
18 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision