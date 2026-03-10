La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Bénéfice net record pour Lego en 2025, année «fantastique»

Keystone-SDA

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé mardi des ventes et des bénéfices records pour son exercice 2025, une année "fantastique" selon son patron, malgré un environnement instable.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le groupe a dégagé l’an passé un bénéfice net en hausse de 21%, à 16,71 milliards de couronnes (2,22 milliards d’euros), le plus important jamais enregistré. Son chiffre d’affaires a bondi de 12% à 83,53 milliards de couronnes (11,18 milliards d’euros).

«Je ne dirais pas que la volatilité et tout ce qui se passe (dans le monde, ndlr) n’a aucun impact sur nous, mais je pense que nous avons une dynamique telle que nous gagnons des parts de marché d’une manière qui nous permet de croître malgré tout», a dit le directeur général de Lego, Niels Christiansen, dans un entretien à l’AFP.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision