Bénéfice plus élevé qu’attendu pour la commune Val-de-Ruz (NE)

Keystone-SDA

Val-de-Ruz, troisième commune la plus peuplée du canton de Neuchâtel, boucle 2025 avec un excédent de 1,99 million de francs, contre 1,91 million lors de l'exercice précédent. Le budget prévoyait un résultat positif de 1,37 million. Les revenus fiscaux ont davantage augmenté qu'attendu.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Ce résultat réjouissant ne doit pas occulter les perspectives moroses induites par la situation géopolitique mondiale», a indiqué mercredi à Cernier le Conseil communal. «Le besoin d’investir restant important, la prudence est de mise au moment d’envisager l’avenir», a précisé l’exécutif de la commune de 17’500 habitants.

Les dépenses d’exploitation sont proches du budget, le dépassant de 290’000 francs. Comme prévu, les charges de personnel sont en hausse au regard des comptes 2024, en raison du renforcement de prestations au bénéfice de la population, comme l’accueil parascolaire, le guichet social, la gestion des bâtiments, la sécurité ou l’urbanisme.

Perspectives délicates

La proportion des investissements par rapport aux dépenses demeure stable, passant de 9,3% en 2024 à 9,2% l’an dernier, relève le communiqué, avec un degré d’autofinancement de 128%. La dette reste stable, tant en proportion qu’en montant absolu. Elle représente 89% des revenus fiscaux directs, ou 2394 francs par habitant.

Les comptes 2025 de la commune de Val-de-Ruz peuvent être considérés comme «rassurants», a conclu l’exécutif. «Les signaux concernant l’année en cours et celles à venir sont malheureusement préoccupants compte tenu des perspectives économiques difficiles, qui pourront avoir un impact sur la fiscalité à court terme», a-t-il averti.

La nécessité d’investir demeure «incontournable». Elle concerne notamment les secteurs des eaux, de l’énergie, des sports et des loisirs ou encore des bâtiments. Ce qui exige des finances «saines et maîtrisées», estime le Conseil communal, dont le grand argentier est Roby Tschopp.