Bürgenstock: “étapes” pour associer “toutes les parties” (projet)

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les participants à la conférence du Bürgenstock (NW) veulent “des étapes concrètes” à l’avenir pour associer “toutes les parties”, soit la Russie, selon le projet de déclaration. Il demande l’échange des prisonniers de guerre et le rapatriement des enfants déportés.

“Nous pensons qu’atteindre la paix exige l’implication et le dialogue entre toutes les parties”, selon le projet de déclaration révélé dans la nuit de samedi à dimanche par l’agence Reuters. Il insiste sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, incontournable pour Kiev.

Le terme “agression russe” n’y figure pas, mais le projet renvoie à deux résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU qui en parlent. Les participants demandent la sécurisation de la centrale nucléaire de Zaporijjia et considèrent “inadmissibles” les menaces nucléaires.

Pour garantir la sécurité alimentaire, ils veulent une liberté de navigation “libre” et “entière” et un accès aux ports de la mer d’Azov et de la mer Noire. Les quelque 20’000 enfants déportés doivent être rapatriés de Russie et les détenus libérés.