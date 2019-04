Pour créer les 70 costumes du spectacle, Giovanna BuzziLien externe s'est inspirée des précédentes éditions de la Fête des Vignerons, avec une attention particulière pour les aquarelles d'Ernest Biéler de 1905 et 1927, ainsi que les costumes de la région Lémanique et de la tradition frioulane. Les costumes d'animaux, d'insectes et d'oiseaux sont une des nouveautés introduites par Daniele Finzi PascaLien externe .

Les costumes à la milanaise de la Fête des Vignerons tvsvizzera.it/mar 11. avril 2019 - 16:00 Célébration du travail des meilleurs ouvriers viticoles de la région, la Fête des Vignerons s’empare de la ville de Vevey une fois par génération. Coup de projecteur sur les 6000 costumes nécessaires au spectacle de cet été et produits par la costumière italienne Giovanna Buzzi. Préparer les costumes de la Fête des Vignerons est un travail titanesque. Contrairement à d'autres performances similaires, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les vêtements doivent être faits pour durer. La fête organisée à Vevey en l'honneur des traditions viticoles s’étale en effet sur trois semaines, du 18 juillet au 11 août 2019. Née au XVIIIe siècle, la célébration se tient tous les 25 ans environ. Inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, elle est dirigée cette année par Daniele Finzi Pasca. Le metteur en scène et chorégraphe tessinois a bénéficié du soutien de la costumière italienne Giovanna Buzzi, avec laquelle il avait déjà collaboré pour les cérémonies des Jeux Olympiques de Turin et Sochi. Pour relever ce défi, la créatrice de costumes milanaise s'est appuyée sur son réseau qui compte 150 ateliers en Suisse et en Italie. «Pour chaque famille de costumes, j’ai voulu de petites particularités, bien que l’ensemble forme une unicité indispensable, a-t-elle expliqué au Matin Dimanche. Il y a 150 ateliers, en Suisse et en Italie, qui réalisent les costumes que j’ai dessinés. Tout est compartimenté, pour que le résultat s’approche de la perfection. Les chaussures, par exemple, sont réalisées dans cinq ateliers différents. Pour les chapeaux, la confection nécessite le concours de quatre autres ateliers.» Voici le reportage de la Télévision suisse italienne tourné à Rome dans l’un de ces ateliers. Reste que tout le monde n'a pas apprécié que la production des costumes profite surtout à des ateliers italiens. De nombreuses personnes de la région ont critiqué ce choix l'année dernière. «Je suis déçue que les forces et l'expertise suisses n'aient pas été utilisées pour fabriquer au moins certains de ces costumes», avait déclaré Mireille Dessingy, présidente de l'Association des costumières et compagnie en Suisse romande. «On a bien évidemment regardé, parce pour nous, c'est plus simple si c'est réalisé ici, mais il n'y a pas la force pour le faire», fut la réponse de Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des vignerons. Le cycle de la vigne Le spectacle quotidien organisé dans l'arène de 20’000 places est le cœur de la Fête des Vignerons. La représentation raconte les étapes de la culture de la vigne jusqu’aux vendanges découpées en vingt scènes. Les chorégraphies sont interprétées par 5500 acteurs et figurants. Cette année, pour la première fois, le nombre de femmes (2700) est supérieur à celui des hommes (1700). Et un millier d'enfants y participeront. La partie musicale sera interprétée par plus de mille choristes et musiciens. Pour créer les 70 costumes du spectacle, Giovanna Buzzi s'est inspirée des précédentes éditions de la Fête des Vignerons, avec une attention particulière pour les aquarelles d'Ernest Biéler de 1905 et 1927, ainsi que les costumes de la région Lémanique et de la tradition frioulane. Les costumes d'animaux, d'insectes et d'oiseaux sont une des nouveautés introduites par Daniele Finzi Pasca.