La Suisse est à peu près parfaite, disent souvent nos lecteurs, mais pas toujours. Nous leur avons demandés s'il y avait des endroits ou des expériences en Suisse qui les avaient déçus.

«Les chutes du Rhin. Non pas qu'elles ne soient pas belles. C'est juste que vous attendez davantage quand vous entendez "les plus grandes d'Europe".» - Sofia Géo

De nombreux lecteurs partagent ce point de vue sur les chutes du Rhin - l'un des sites les plus visités de Suisse (voir encadré) - et plusieurs recommandent les chutes du Trümmelbach dans la vallée de Lauterbrunnen: «10’000 fois plus impressionnantes», selon Jen Schilling.

La Suisse attire surtout les touristes pour ses paysages et ses montagnes.

«Le Blausee. Tellement touristique, tellement de gens qu'il est difficile de voir quelque chose de spectaculaire.» - Blanka Legowska

Certains mythes s’effondrent aussi:

«Le Jet d'eau sur le lac Léman. C'est juste une lance à incendie. Regardez plutôt les montagnes, au lieu de perdre votre de temps.» - Jules

Alors que nos lecteurs font invariablement l'éloge des trains suisses, la course aux correspondances dans certaines gares très fréquentées, comme Interlaken, peut s'avérer difficile:

«Lors d'une visite dans l'Oberland bernois, j'ai été surprise de constater que le système de transports n'était pas du tout adapté aux personnes à mobilité réduite. Les heures de départ entre les trains étaient trop rapprochées pour qu'on puisse circuler entre les quais dans les temps. Les gens, cependant, étaient très courtois et serviables, surtout les conducteurs de téléphériques!» - Kristina Zimmermann

Le personnel des magasins est généralement considéré comme très accueillant, plus en tout cas que la facture:

«Est-ce que ça compte quand je dis: à chaque fois que je dépense 100 francs dans une épicerie, je regarde le panier en me disant: C'est tout?» - Shiila Evel

Vous n'êtes pas seule Shiila! Prenons la Street Parade de Zurich:

«Je suis content si cela rapporte de l'argent à Zurich sans détruire la ville, et il semble bien que la ville soit impeccable le lendemain, mais... vraiment, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces gros camions sponsorisés par des marques de bière et ces gens à moitié nus, colorés et ivres pour qu'il faille bloquer la circulation et recevoir des images de télévision non-stop de la parade? C’est l'équivalent suisse du compte à rebours du réveillon du Nouvel An à Times Square, mais en été.» - Giancarlo Malchiodi

Et la gastronomie helvétique?

«La plupart des fondues sont quelconques. Je préférerais une bonne raclette.» - Stacy Streuli



«La fondue, c’est du fromage fondu et du pain rassis? Vraiment, les gens se précipitent dans les Alpes pour cela? Non, attendez, ç’est mieux (ou pire selon vos papilles gustatives), ils ajoutent de l'ail ou du schnaps. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas fan de fondue.» - Paul Douglas Lovell

Certainement, Paul. Ce post a déclenché un énorme débat sur les conseils pour la fondue au fromage parfaite et ce qu'il faut boire avec elle.

Parfois, cependant, les émotions débordent:

«La fondue suisse, je veux dire du pain trempé dans du fromage fondu. C'est tout? Pas étonnant qu'il n'y ait rien qui s'appelle "cuisine suisse".» - KaySeraSeraSera

Et ce n’est pas tout:

«Quand vous venez en Suisse, pays du chocolat, vous avez envie d'un chocolat chaud. Quand on vous sert un lait chaud avec de la poudre, vous êtes terriblement déçu. Où est le chocolat dans le chocolat chaud en Suisse?» - Jonathan Mudry

Beaucoup de lecteurs étaient d'accord, et beaucoup d'autres ont donné des conseils sur l'endroit où trouver un bon chocolat chaud. La Confiserie Sprüngli à Zurich et la Maison Cailler près de Gruyère, en Suisse romande, ont notamment été proposées.

Il est interdit de fumer dans les chocolateries suisses et autres bâtiments publics, mais alors que le nombre de fumeurs diminue en Suisse, les gens peuvent fumer sur les quais des gares et aux terrasses des restaurants. Ce qui gâche le séjour de certains visiteurs.

«Trop de cigarettes dans l'espace public. Pourquoi les fumeurs polluent-ils l'air frais et les autres sont-ils obligés de sentir un air sale et malsain?» - Ya-Chuan Hsuan Hsu

Ce post a suscité le plus de réactions. Alors que quelques fumeurs affirmaient qu'en démocratie, ils ont le droit de fumer, la plupart des lecteurs ont demandé avec colère aux autorités de sévir contre eux:

«Absolument d'accord. Je trouve cela dégoûtant parce que je souffre d'une maladie pulmonaire. C'est insupportable et en plus, certains fumeurs sont impolis et jettent des mégots de cigarette devant vous. 😡» - Reto Gasser

De la colère à la philosophie:

«Le "problème" n'est pas l'endroit ou le monument, c'est que VOUS en attendiez quelque chose ou que vous avez avalé tout le battage publicitaire. Comme toujours, ce sont les gens qui sont à blâmer.» - Jake Marino

Quant à Carlos, il exulte:

«Déçu? C'est le contraire. Tout était plus propre, plus frais, plus savoureux, plus efficace et à la mode que prévu.» - Carlos Aguilar





Les dix destinations les plus visitées de la Suisse (payant) en 2017 1. Télécabine du Schilthorn 3 216 909 visiteurs 2. Parc animalier Dählhölzli (payant) et parc aux ours de Berne (gratuit) 3 054 820 3. Train à crémaillère du Pilate 2 847 597 4. Croisières sur le lac des Quatre-Cantons 2 676 060 5. Croisières sur le lac Léman 2 376 317 6. Chemin de fer du Gornergrat 1 754 000 7. Chutes du Rhin 1 500 000 8. Zoo de Zurich 1 209 198 9. Chemin de fer du Titlis Engelberg 1 180 672 10. Col du Jungfraujoch 1 041 500 (Source: Suisse TourismeLien externe) Fin de l'infobox











