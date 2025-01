Bafta: « Conclave » et « Emilia Perez » en tête des nominations

Keystone-SDA

Le thriller papal "Conclave" et la comédie musicale "Emilia Perez" s'annoncent comme les favoris des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma dont les nominations ont été dévoilées mercredi à Londres, un mois avant la cérémonie.

5 minutes

(Keystone-ATS) Ces nominations, qui donnent le ton avant celles des Oscars, confirment l’élan d' »Emilia Perez » du français Jacques Audiard, primé à Cannes et déjà grand gagnant des Golden Globes où il a raflé quatre récompenses début janvier.

Et les récompenses ne s’arrêtent pas là. « Emilia Perez » a remporté début décembre le prix du meilleur film au Prix du cinéma européen à Lucerne. Jacques Audiard a gagné les prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste tandis que l’actrice transgenre espagnole Karla Sofia Gascon, celui de meilleure actrice. Le film avait aussi été primé à Cannes.

Aux Baftas, cette fresque musicale sur la transition de genre d’un narcotrafiquant mexicain est notamment nommée dans la catégorie meilleur film, meilleur film en langue étrangère, meilleur réalisateur pour Jacques Audiard, meilleure actrice pour Karla Sofía Gascón et meilleure musique originale pour les français Camille et Clément Ducol.

« Emilia Perez »: 11 nominations aux Bafta

Au total, le film cumule 11 nominations aux Bafta et est seulement devancé par « Conclave », du cinéaste allemand Edward Berger, nommé dans 12 catégories.

« Conclave », qui raconte les jeux de pouvoir et les trahisons lors de l’élection d’un nouveau pape, va entre autres concourir dans la catégorie du meilleur film, meilleur réalisateur pour Edward Berger – grand vainqueur des Bafta il y a deux ans avec son adaptation d' »A l’Ouest, rien de nouveau » -, et meilleur acteur pour le Britannique Ralph Fiennes.

« The Brutalist », film dans lequel Adrien Brody incarne un architecte survivant de la Shoah, est lui nommé neuf fois, notamment comme meilleur film.

S’ajoutent dans cette catégorie « Anora », lauréat de la Palme d’or à Cannes, et « A Complete Unknown », biopic du musicien américain Bob Dylan avec Timothée Chalamet.

La française Coralie Fargeat est la seule femme nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation pour sa fable gore et féministe « The Substance ». Denis Villeneuve (« Dune Part II »), Brady Corbet (« The Brutalist ») et Sean Baker (« Anora ») sont aussi nommés dans cette catégorie.

« Je suis tellement contente que nous n’ayons pas seulement ce qui est typiquement considéré comme des ‘films à récompenses’, à savoir des drames: nous avons des films d’horreur, de science-fiction, des comédies musicales! », s’est réjouie Anna Higgs, présidente du Comité des films des Bafta, auprès de l’AFP.

« Course plus ouverte »

L’année dernière, le blockbuster de Christopher Nolan « Oppenheimer », sur le père de la bombe atomique, avait écrasé la concurrence. Mais cette année, « la course semble plus ouverte et c’est palpitant », a-t-elle souligné.

Demi Moore, qui a remporté un Golden Globe pour son interprétation d’une ancienne gloire d’Hollywood accro à un sérum de jouvence, est nommée comme meilleure actrice pour son rôle dans « The Substance ».

Décrit comme un conte de « Cendrillon » moderne, « Anora » est nommé de son côté sept fois, comme la comédie musicale « Wicked », sur l’univers du Magicien d’Oz.

L’Américaine Mikey Madison et la Britannique Cynthia Erivo, stars de ces deux films, sont nommées dans la catégorie meilleure actrice, avec Marianne Jean-Baptiste (« Hard Truths »), Saoirse Ronan (« The Outrun ») et la révélation Karla Sofía Gascón (« Emilia Perez »).

Les films musicaux ont sans nul doute marqué l’année 2024, car les spectateurs y trouvent « de la joie, une force d’expression et de l’inventivité », souligne Anna Higgs.

Côté acteurs, Adrien Brody (« The Brutalist »), Ralph Fiennes (« Conclave »), Timothée Chalamet (« A Complete Unknown »), Colman Domingo (« Sing Sing »), Hugh Grant (« Heretic ») et Sebastian Stan (« The Apprentice ») s’affronteront.

« Kneecap », docu-fiction sur un insolent trio nord-irlandais qui rappe en gaélique, continue de rencontrer un succès inattendu, et récolte six nominations dans les catégories meilleur film britannique, casting et scénario original.

Les Bafta accordent une grande place au cinéma britannique. Les films « Bird » d’Andrea Arnold, « Blitz » de Steve McQueen, « Gladiator II » de Ridley Scott ou encore le nouveau « Wallace et Gromit » concourent dans une catégorie dédiée.

La cérémonie des Bafta aura lieu dimanche 16 février à Londres, quinze jours avant celle des Oscars à Los Angeles.

Cette ville est toujours en proie à des incendies dévastateurs et l’annonce télévisée des nominations, repoussée deux fois, aura lieu en ligne le 23 janvier.

La soirée de gala prévue le 2 mars est pour l’instant maintenue. La cérémonie des Critics Choice Awards, qui devait se tenir dimanche, a elle dû être repoussée.