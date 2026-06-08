Bagarre à Berne, la police recherche des protagonistes

Keystone-SDA

Plusieurs personnes se sont bagarrées dans la nuit de samedi à dimanche dans l'Aarbergergasse, à Berne. L'une d'elles a été blessée, l'autre a été emmenée à l'hôpital pour un contrôle.

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(Keystone-ATS) A l’arrivée des forces d’intervention, la bagarre était déjà terminée. La police a arrêté cinq personnes, dont trois ont été emmenées au poste, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Malgré des recherches immédiates, la police n’a pas encore retrouvé les autres protagonistes. Elle a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins. L’Aarbergergasse est considérée comme un point chaud de la vie nocturne bernoise.