Baignade: Fribourg demande de privilégier les plages officielles

Keystone-SDA

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Le canton de Fribourg appelle la population à la prudence et recommande de privilégier les plages officielles, dont la qualité de l’eau fait l’objet d’un suivi régulier. La baisse importante du débit de nombreux cours d’eau et plans d’eau favorise le développement de micro-organismes susceptibles d’altérer temporairement leur qualité sanitaire.

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(Keystone-ATS) «La période actuelle d’étiage fragilise l’équilibre naturel des cours d’eau et des plans d’eau», a indiqué lundi le canton de Fribourg. Le faible renouvellement de l’eau et la hausse de sa température favorisent le développement de micro-organismes, dont certaines bactéries.

Le service de l’environnement fribourgeois a rappelé que les quelque 3000 km de cours d’eau et les plans d’eau du canton ne font généralement pas l’objet d’un suivi régulier de la qualité sanitaire de l’eau. Il recommande notamment de privilégier les plages officielles, d’éviter la baignade pour les personnes à peaux sensibles, y compris les enfants en bas âge, et de bien se doucher après le bain.

Au-delà des aspects sanitaires, la population est invitée à adopter un comportement respectueux des écosystèmes déjà fortement sollicités par les conditions climatiques. La baignade est à nouveau possible dans l’Albeuve, qui avait subi une pollution en juin, et la Trême.

La qualité de l’eau de ces deux cours d’eau s’est légèrement améliorée. «Une certaine prudence reste de mise», a expliqué le canton.