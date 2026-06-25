Baignade interdite après la pollution de l’Albeuve à Epagny (FR)

Keystone-SDA

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La pollution de l’Albeuve par des eaux usées survenue samedi à Epagny (FR) entraîne une interdiction de la baignade dans ce cours d'eau ainsi que dans la Trême sur le territoire de la commune de Gruyères. La mesure de précaution est arrêtée jusqu'à nouvel avis.

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(Keystone-ATS) La décision a été prise à la suite de prélèvements effectués dans la Trême, en aval du point de pollution. Ces derniers ont mis en évidence la présence de bactéries, ont indiqué jeudi le Service de l’environnement (SEn) et le Service du médecin cantonal (SMC) dans un communiqué commun.

Pour rappel, la pollution de l’Albeuve a été provoquée par des eaux usées provenant d’un point de rejet raccordé au réseau communal, obstrué en amont. Une entreprise mandatée par la commune est rapidement intervenue pour déboucher les canalisations et rétablir un fonctionnement normal.

Risque sanitaire

Les prélèvements ont été ordonnés après des signalements de troubles de santé (gastro-entérite) chez plusieurs personnes après une baignade dans la Trême à Epagny samedi. Les résultats signalent des concentrations en entérocoques correspondant à un risque sanitaire de niveau D (atteinte possible), selon les recommandations relatives aux eaux de baignade.

Le SEn a engagé des démarches pour informer la commune concernée ainsi que les organisateurs du Mémorial Sekulic, un tournoi de football, dont la prochaine journée est prévue ce samedi à Broc et Epagny.

Les conditions météorologiques actuelles, marquées par la sécheresse et les fortes chaleurs, pourraient favoriser la persistance des bactéries dans les cours d’eau. Un épisode de précipitations significatif serait nécessaire pour améliorer la situation par dilution.

Il est conseillé par ailleurs de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes après exposition, rappelle le communiqué. Enfin, le SEn organisera de nouveaux prélèvements la semaine prochaine.