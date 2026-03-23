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Baisse de 5% des infractions dans le canton de Neuchâtel

Keystone-SDA

Dans le canton de Neuchâtel, l’année 2025 a vu une légère baisse du nombre total des infractions enregistrées par la police (-5%). Les chiffres montrent un recul dans presque tous les domaines. Les violences baissent de 12% alors que la cybercriminalité criminalité marque pour la première fois un recul de 22%.

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(Keystone-ATS) En 2025, la statistique policière de la criminalité recense un total de 14’191 infractions toutes lois confondues. Cela correspond à une baisse de 5% par rapport à l’année précédente, constate lundi le canton de Neuchâtel.

Le taux d’infractions au Code pénal s’établit à 69,1 infractions pour 1000 habitants dans le canton de Neuchâte contre 73,1 en 2024. Ce taux reste néanmoins supérieur à la moyenne suisse qui se situe à 61,3 infractions pour 1000 habitants. Les atteintes au patrimoine représentent la large majorité des infractions avec 69,2%.

Le taux d’élucidation des infractions demeure stable et s’établit à 45,3%, contre 45,7% en 2024. Il reste sensiblement supérieur au taux moyen observé en Suisse, qui est de 38,7%. Les infractions de violence présentent un taux d’élucidation élevé, atteignant 89,5%.

Infractions de violence

Le canton a enregistré 73 infractions de violence grave en 2025, contre 65 l’année précédente. Cette évolution résulte, à Neuchâtel comme en Suisse, de la nouvelle définition du viol introduite dans le Code pénal mi-2024. Parmi les infractions de violence grave figurent trois homicides, commis dans un contexte de violence domestique, liés à une affaire à Corcelles.

Les infractions de violence domestique ont malgré tout légèrement diminué entre 2024 et 2025, passant de 700 à 678. Après une forte augmentation entre 2023 et 2024, le nombre de signalements est resté à un niveau plus élevé que par le passé. Ceci s’explique par une plus grande propension des victimes ou de leur entourage à dénoncer les faits.

Criminalité numérique

Pour la première fois depuis qu’elle est enregistrée dans la statistique policière, la criminalité numérique a diminué en 2025 avec 1095 infractions contre 1405 en 2024, ce qui représente une baisse de 22%. Ce changement de tendance reflète certainement les effets des actions croissantes de lutte contre la cybercriminalité mises en oeuvre ces dernières années, estime la police.

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