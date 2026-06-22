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Baisse de fréquentation dans les hôtels suisses en mai

Keystone-SDA

L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. La demande intérieure s'est étiolée de 0,4% et celles en provenance de l'étranger de 1,3%, pour un recul combiné de 0,9%, selon l'OFS.

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1 minute

(Keystone-ATS) Parmi les visiteurs allochtones, ceux en provenance d’Allemagne (+6,2%), d’Italie (+3,8%) ou encore des Etats-Unis (+0,7%) n’ont pu combler un mouvement de repli emmené par l’Inde (-25%), la Chine (-8,8%), les pays du Golfe (-2,4%) ou encore les Pays-Bas (-6,2%), indique lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans une seconde estimation.

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