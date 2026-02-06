Baisse de la charge fiscale des associations bernoises à l’étude

Le canton de Berne pourrait alléger les impôts versés par les associations. La Commission des finances du Grand Conseil est favorable au relèvement, pour les associations et d’autres personnes morales, du seuil de bénéfice assujettissant à l’impôt sur le bénéfice et celui sur la fortune.

(Keystone-ATS) La Commision des finances recommande de relever le seuil rendant le bénéfice imposable à 25’000 francs contre 20’800 francs actuellement et celui du capital propre à 100’000 francs contre 80’000 francs actuellement, a indiqué vendredi le canton de Berne. Le manque à gagner, estimé à 100’000 francs par année pour le canton et les communes, est jugé supportable.