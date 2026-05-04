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Baisse de régime du négoce à la Bourse suisse en avril

Keystone-SDA

La Bourse suisse a connu en avril une baisse d'activité, tant en termes de volumes que de transactions. Le segment des obligations a affiché la plus forte hausse.

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(Keystone-ATS) Au total, le volume d’échanges du mois sous revue a chuté de près d’un cinquième (-19,4%) sur un an pour s’établir à 97,3 milliards de francs, rapporte lundi l’opérateur de la place zurichoise SIX Swiss Exchange dans un communiqué. Sur un mois, la baisse atteint 26,6%.

Dans le même temps, le nombre de transactions a également fortement diminué, de 27,3% à 4,63 millions d’opérations. Sur un mois, le recul s’affiche à -20,8%.

Par catégorie, les investisseurs ont manifesté un intérêt particulier pour les obligations et les produits dérivés, qui ont enregistré des hausses de leurs volumes de négoce de 2,9% et 1,5% respectivement. Les actions (-20,5%) et les fonds indiciels, soit les ETF, (-31,0%) ont en revanche perdu du terrain.

Egalement propriété de SIX, la Bourse madrilène BME Exchange a évolué différemment en avril. Le volume d’échanges y a augmenté de 27,0% sur un an à 56,7 milliards d’euros, tandis que le nombre de transactions a diminué de 7,0% à 3,28 millions d’opérations.

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