Baisse du crédit pour la durabilité à Fribourg: mesures supprimées

Keystone-SDA

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La décision en mai du Grand Conseil fribourgeois de réduire le crédit pour le plan d'action de la stratégie cantonale de développement durable de trois millions de francs a conduit à un allègement des mesures prévues. Trois d'entre elles seront notamment supprimées.

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(Keystone-ATS) «Les adaptations nécessaires ont été élaborées en collaboration avec l’ensemble des directions et services concernés», a indiqué lundi le canton. Trois mesures ont été supprimées, trois ont été reportées et huit ont été raccourcies dans leur durée ou leur mise en œuvre.

Les mesures supprimées concernent des circuits agricoles courts, le déploiement de plans de durabilité dans des entités para-étatiques et la sensibilisation de l’administration et du grand public à des pratiques écologiques et responsables. «Un poste d’auxiliaire a été tracé», a expliqué Keystone-ATS Amélie Dupraz-Ardiot, déléguée cantonale au développement durable.

Dans certains cas, une coopération intercantonale ou une limitation du public-cible de la mesure a aussi été privilégiée. «Il peut s’agir de réduire le nombre de communes participantes à des formations», a déclaré Amélie Dupraz-Ardiot.

Orientations stratégiques stables

«En cohérence avec les débats menés au Grand Conseil et avec les décisions prises par celui-ci, les adaptations retenues entraînent des réductions moyennes plus importantes pour les mesures environnementales et transversales que pour les mesures sociales», a précisé le canton.

«Malgré la baisse de certaines ambitions et l’ajustement concerté de plusieurs mesures, les orientations stratégiques du plan d’action 2027–2031 demeurent stables», a ajouté le Conseil d’Etat. Elles permettront de poursuivre et de mener à bien la réalisation de la stratégie cantonale de développement durable

Le 22 mai, le Grand Conseil a décidé d’accorder un crédit de 12,3 millions de francs, au lieu des 15,3 millions sollicités initialement, après une fronde menée par le PLR et l’UDC. L’enveloppe de 12,3 millions est le fruit d’un compromis du Centre, l’amendement PLR souhaitant la réduire à 10 millions.