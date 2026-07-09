Baisse marginale des taux hypothécaires au 2e trimestre

Keystone-SDA

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Le coût des hypothèques n'a que légèrement fléchi au 2e trimestre par rapport aux trois mois précédents, malgré la baisse des taux d'intérêt du marché des capitaux. Le climat incertain empêche une baisse plus importante des taux hypothécaires fixes, constate Comparis.

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(Keystone-ATS) Fin juin, le taux indicatif calculé à partir de la moyenne des taux d’une trentaine de banques s’établissait à 1,77% pour un emprunt immobilier fixe d’une durée de dix ans, indique jeudi le portail en ligne de comparaisons. Pour une hypothèque fixe sur cinq ans, le taux s’élevait à l’issue du trimestre sous revue à 1,52%. Tous deux étaient ainsi inférieurs de 0,04 point de pourcentage au regard des 1,81% et 1,56% affichés trois mois auparavant.

A 1,32%, les hypothèques fixes sur trois ans présentaient elles un niveau inférieur d’environ 0,07 point de pourcentage à celui d’il y a trois mois (1,39%).

Bien que la signature de la déclaration d’intention ait légèrement apaisé les tensions au Moyen-Orient au 2e trimestre, l’incertitude persiste, a commenté Dirk Renkert, l’expert de Comparis en matière de finances. «Cela se voit également dans les marges commerciales toujours élevées, qui n’ont pas diminué de manière significative».

L’apaisement, tout relatif, au Moyen-Orient et la perspective d’une politique monétaire toujours souple de la Banque nationale suisse (BNS) ont certes réduit les coûts de refinancement des banques. Mais les risques géopolitiques et les politiques monétaires divergentes des grandes banques centrales créent toujours un climat incertain et empêchent une baisse plus importante des taux hypothécaires fixes.