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Bancomat attaqué à Montreux

Keystone-SDA

Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Montreux à proximité du Montreux Music & Convention Center (2M2C). Une opération de police était en cours jeudi matin.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Un vol par effraction sur un bancomat a eu lieu cette nuit à Montreux», a déclaré un porte-parole de la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. L’intervention n’étant pas terminée, il n’a pas souhaité donner plus de précisions.

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