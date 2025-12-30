La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bancomat attaqué dans le centre commercial Migros à Marin (NE)

Keystone-SDA

Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs ont "vraisemblablement" utilisé des explosifs pour s'en prendre au distributeur automatique de billets de banque.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une opération de police est en cours. La zone est bouclée pour l’enquête et pour vérifier qu’il ne subsiste pas d’explosif sur place, a indiqué la Police neuchâteloise (PN). Il n’y a pas eu de blessé et il n’y a pas de danger pour la population.

Cette dernière est appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre, précise la brève information de la PN. Le centre commercial sera fermé jusqu’en début d’après-midi, au moins. Un communiqué est prévu ultérieurement.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

