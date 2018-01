Droits d’auteur

Le Suisse Cosey à l’honneur au Festival d’Angoulême 25. janvier 2018 - 10:47 Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême, dans le sud-ouest de la France, a ouvert ses portes. Cette 45e édition est présidée par le dessinateur suisse Cosey. Son travail est au cœur d’une rétrospective. Créé en 1973, le Festival d’Angoulême est le principal festival de BD d’Europe. Lauréat du Grand Prix l'an dernier, le dessinateur vaudois Cosey préside la manifestation, qui ouvre jeudi et dure jusqu'à dimanche. Cosey, de son vrai nom Bernard Cosendai, aime donner vie à des personnages sillonnant la planète, à la recherche d'eux-mêmes. A l'image de son célèbre héros Jonathan qu'il a créé dans les années 70. Autre Suisse présent à Angoulême, Le Genevois Zep viendra y fêter les 25 ans de Titeuf, le garnement le plus attachant de la BD.