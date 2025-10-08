Barrage face au durcissement de l’accès au service civil

Le durcissement des conditions d'accès au service civil décidé récemment par le Parlement fédéral "affaiblit la cohésion sociale" et va à l'encontre du "bien commun", estiment les associations qui ont lancé le référendum. Elles dénoncent une loi "manipulatrice".

(Keystone-ATS) Une alliance composée d‘organisations de la société civile, d‘associations concernées et d’établissements d‘affectation, rassemblant des élus de gauche et des Vert-e-s, a lancé sa campagne contre le projet mercredi à Berne. Un durcissement de l’accès au service civil est de nature à «affaiblir une institution qui soutient notre société et à affecter précisément les domaines où le manque de moyens se fait déjà sentir aujourd‘hui», a critiqué la Fédération suisse du service civil (Civiva).

Cela se ferait aux dépens des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches ou encore des fermes de montagne, pour lesquels les civilistes effectuent des milliers d’heures de travail, et sans pour autant réellement renforcer l’armée, jugent les référendaires.