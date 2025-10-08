La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Barrage face au durcissement de l’accès au service civil

Keystone-SDA

Le durcissement des conditions d'accès au service civil décidé récemment par le Parlement fédéral "affaiblit la cohésion sociale" et va à l'encontre du "bien commun", estiment les associations qui ont lancé le référendum. Elles dénoncent une loi "manipulatrice".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une alliance composée d‘organisations de la société civile, d‘associations concernées et d’établissements d‘affectation, rassemblant des élus de gauche et des Vert-e-s, a lancé sa campagne contre le projet mercredi à Berne. Un durcissement de l’accès au service civil est de nature à «affaiblir une institution qui soutient notre société et à affecter précisément les domaines où le manque de moyens se fait déjà sentir aujourd‘hui», a critiqué la Fédération suisse du service civil (Civiva).

Cela se ferait aux dépens des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches ou encore des fermes de montagne, pour lesquels les civilistes effectuent des milliers d’heures de travail, et sans pour autant réellement renforcer l’armée, jugent les référendaires.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision