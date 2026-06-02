Barry Callebaut détaille son programme de relance

Keystone-SDA

Le négociant et transformateur de produits cacaotés Barry Callebaut a précisé mardi son nouveau programme de relance, dans le cadre duquel il veut se concentrer sur ses "fondamentaux" et le marché "premium". De nouveaux objectifs financiers ont été détaillés.

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(Keystone-ATS) Dans le cadre de ce programme baptisé «Focus for Growth», l’entreprise zurichoise vise à moyen terme une croissance de 2% à 4% des volumes, une progression du résultat opérationnel (Ebit) récurrent entre 5% et 9% hors effets des devises et une progression supérieure à 10% du bénéfice récurrent avant impôts, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Barry Callebaut compte également générer un flux de trésorerie disponible de 300 à 400 millions de francs, effectuer des dépenses d’investissement de 300-350 millions par an et enregistrer un rendement des capitaux investis de 11-13%. Le rapport entre la dette nette et le résultat brut d’exploitation (Ebitda) récurrent doit quant à lui être inférieur à 2.

L’entreprise a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour l’exercice décalé 2025/2026. La direction table toujours sur une contraction des volumes de 1% à 3%, avec toutefois une croissance au second semestre. L’Ebit récurrent doit quant à lui baisser autour de 15% hors effets de changes. Ces projections dépendent cependant de l’impact de la guerre au Moyen-Orient, a averti Barry Callebaut.