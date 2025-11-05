La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Keystone-SDA

Barry Callebaut a vu son chiffre d'affaires progresser lors de l'exercice annuel décalé 2024/25 (clos fin août), malgré un repli des volumes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les recettes se sont inscrites en hausse de 42,4% à 14,79 milliards de francs, portées par des hausses de prix, indique mercredi le transformateur et négociant de produits cacaotés.

Les volumes de ventes ont reculé de 6,8% à 2,13 millions de tonnes. Global chocolate a essuyé un repli de 5,3% des volumes, tandis que Global Cocoa a vu les volumes chuter de 12,8%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 42,4% à 635,1 millions, et l’Ebit récurrent est resté stable (-0,1%) à 703,4 millions de francs.

Le bénéfice net est ressorti à 188,4 millions, en baisse de 1,3% sur un an. Hors effet de change, il a toutefois progressé de 7,2%. Le bénéfice net récurrent a chuté de 40,2%, ou de 35,9% en monnaies locales, à 249,6 millions. Cela s’explique par la réduction des volumes et par des investissements.

Le dividende pour les actionnaires est proposé à 29,00 francs par titre.

Les chiffres correspondent aux projections des analystes du consensus AWP.

L’entreprise prévoit un retour à la croissance, s’attendant à un environnement sous pression au premier semestre de l’exercice en cours et à une amélioration au deuxième.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision