Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Keystone-SDA

Barry Callebaut a vu son chiffre d'affaires progresser lors de l'exercice annuel décalé 2024/25 (clos fin août), malgré un repli des volumes.

1 minute

(Keystone-ATS) Les recettes se sont inscrites en hausse de 42,4% à 14,79 milliards de francs, portées par des hausses de prix, indique mercredi le transformateur et négociant de produits cacaotés.

Les volumes de ventes ont reculé de 6,8% à 2,13 millions de tonnes. Global chocolate a essuyé un repli de 5,3% des volumes, tandis que Global Cocoa a vu les volumes chuter de 12,8%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 42,4% à 635,1 millions, et l’Ebit récurrent est resté stable (-0,1%) à 703,4 millions de francs.

Le bénéfice net est ressorti à 188,4 millions, en baisse de 1,3% sur un an. Hors effet de change, il a toutefois progressé de 7,2%. Le bénéfice net récurrent a chuté de 40,2%, ou de 35,9% en monnaies locales, à 249,6 millions. Cela s’explique par la réduction des volumes et par des investissements.

Le dividende pour les actionnaires est proposé à 29,00 francs par titre.

Les chiffres correspondent aux projections des analystes du consensus AWP.

L’entreprise prévoit un retour à la croissance, s’attendant à un environnement sous pression au premier semestre de l’exercice en cours et à une amélioration au deuxième.