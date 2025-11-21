Bas-du-Reymond: zone de protection des batraciens sur l’A20

Keystone-SDA

Les travaux d’aménagement de la zone de protection des batraciens, située à La Chaux-de-Fonds (NE) au Bas-du Reymond en bordure de l'A20, sont terminés. L'opération, qui a coûté 1,2 million de francs et qui est financée par l'OFROU, vise à augmenter la qualité et la diversité des habitats de ces animaux et à améliorer la sécurité de leur parcours de migration.

(Keystone-ATS) «Ces interventions ont été réalisées dans le cadre des travaux de contournement du Locle actuellement en cours. Elles représentent une mesure environnementale compensatoire et témoignent de l’engagement de l’Office fédéral des routes en matière de conservation et préservation de la biodiversité dans le cadre des projets de construction et d’assainissement», a indiqué vendredi l’OFROU.

Ces aménagements devraient être favorables au triton alpestre, au triton lobé, à la grenouille rousse, au crapaud commun ou encore à la grenouille verte. Ils ont été réalisés en deux étapes.

De début mai à début septembre, les travaux de génie civil ont permis notamment la réalisation de plusieurs étangs, la pose de barrières à batraciens ou encore la pose d’un tunnel à batraciens sous la route des Grandes Crosettes. Le coût de ces travaux s’est élevé à un peu moins de 1 million de francs.

De fin août à courant novembre, divers travaux de paysagiste ont été effectués (fauche, petits déplacements de terre, pose de barrière anti-gibiers en bois ou encore diverses plantations). Ces interventions ont été budgétées, y compris avec un entretien de cinq ans après la mise en service de la zone de protection des batraciens, à un peu moins de 200’000 francs.