Bas-Valais: utilisation de bovins interdite dans des manifestations
Le combat de reines de la Foire du Valais n'aura pas lieu. La Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens (FSEH) a annoncé dimanche l'annulation de cet événement en raison de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui sévit en France.
(Keystone-ATS) Elle a également interdit d’utiliser des bovins dans toutes les manifestations prévues cet automne dans le Bas-Valais (désalpes, défilés, combat de reines, etc.). Face à la DNC, une épizootie hautement contagieuse, «toute concentration d’animaux et de personnes provenant de diverses régions peut augmenter le risque de propagation», explique-t-elle dans un communiqué.
Même si ce risque est «minime», la déclaration d’un cas aurait des conséquences pour le cheptel, qui pourraient présenter une menace pour la préservation des lignées de la race d’Hérens, ajoute la FSEH, qui a décidé d’appliquer le principe de précaution.
La décision, révélée par Rhône FM, a été prise en collaboration avec le vétérinaire cantonal, après «une analyse approfondie des risques». Elle vise à garantir la meilleure sécurité possible pour la race d’Hérens, qui représente une part importante du patrimoine valaisan.