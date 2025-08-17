La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Bas-Valais: utilisation de bovins interdite dans des manifestations

Keystone-SDA

Le combat de reines de la Foire du Valais n'aura pas lieu. La Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens (FSEH) a annoncé dimanche l'annulation de cet événement en raison de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui sévit en France.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Elle a également interdit d’utiliser des bovins dans toutes les manifestations prévues cet automne dans le Bas-Valais (désalpes, défilés, combat de reines, etc.). Face à la DNC, une épizootie hautement contagieuse, «toute concentration d’animaux et de personnes provenant de diverses régions peut augmenter le risque de propagation», explique-t-elle dans un communiqué.

Même si ce risque est «minime», la déclaration d’un cas aurait des conséquences pour le cheptel, qui pourraient présenter une menace pour la préservation des lignées de la race d’Hérens, ajoute la FSEH, qui a décidé d’appliquer le principe de précaution.

La décision, révélée par Rhône FM, a été prise en collaboration avec le vétérinaire cantonal, après «une analyse approfondie des risques». Elle vise à garantir la meilleure sécurité possible pour la race d’Hérens, qui représente une part importante du patrimoine valaisan.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision