Bataille serrée pour les troisièmes couteaux

16 décembre 2001

Le Fribourgeois Gil Montandon (droite) en lutte avec le Zurichois Mark Streit (Keystone)

Kloten, Zoug, Berne et Fribourg se partagent la troisième place. Le leader Davos compte neuf longueurs d'avance sur son dauphin Ambri-Piotta.

Fribourg-Gottéron a réagi dimanche à domicile en partageant l'enjeu avec le champion suisse, le CPZ Lions (3-3). Par trois fois, Fribourg a mené au score mais les Zurichois sont toujours parvenus à égaliser.



La veille à Davos, Fribourg-Gottéron a tenu vingt minutes face au leader du championnat (5-2). L'équipe grisonne a ouvert la marque après 14 secondes dans le 2e tiers et a doublé la mise à la 27e par Jan von Arx, sur un powerplay.

Course au play-off

Lausanne avait peut-être fait le plus de dur en comblant son retard de deux buts contre Langnau, en l'espace de 88 secondes, par des buts de Bobillier et de Zenhäusern. Mais Langnau a pu forcer la décision dans la dernière minute en profitant d'une pénalité du même Bobillier puis en marquant dans le but vide. Une défaite cruelle pour Lausanne qui a présenté un meilleur volume de jeu.



Après un nul à Berne (2-2) et une victoire sur Coire (6-2), Rapperswil n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au play-off en revenant à quatre points des Lions zurichois, huitièmes avec 32 points.

Bon week-end

Outre les St-Gallois, Ambri a également réussi un bon week-end avec une victoire à Zoug (3-0) et un nul face à Lugano (2-2). Dans le derby tessinois, devant 7000 spectateurs, les Léventins ont mené deux fois. Mais le voisin luganais est revenu au score.



Le gardien Pauli Jaks s'est mis deux fois en évidence ce week-end. Samedi, il a dépassé le maître Renato Tosio en réussissant le 38e blanchissage de sa carrière. En revanche, dimanche, il a commis une grosse bourde, offrant l'égalisation du 1-1 au Luganais Christian Dubé.



Lugano, qui restait sur deux défaites, n'a pas encore retrouvé son assise depuis le retour de Jim Koleff. Samedi face à Kloten, les Tessinois sont pourtant passés tout près de la victoire. Les «aviateurs» n'ont égalisé qu'à neuf secondes de la fin, en prenant le risque de remplacer leur gardien par un joueur de champ.

Résultats inégaux

Berne continue à alterner le bon et le moins bon. A l'Allmend, devant moins de 9000 spectateurs, record négatif de la saison, les Bernois ont été contraints au partage des points avec Rapperswil. Mais dimanche, les «ours» sont allés gagner à Zoug (3-1), conservant ainsi leur place dans la première moitié du classement.



Par contre, rien ne va plus pour Zoug. Les joueurs de Suisse centrale connaissent de sérieux problèmes d'efficacité à domicile. Lors des quatre dernières rencontres disputées au Herti, les Zougois n'ont gagné qu'un point et ont marqué seulement trois buts.





swissinfo avec les agences

