Bavi, rétrogradé, frappe la Chine de pluies torrentielles

Keystone-SDA

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Le typhon Bavi a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale, mais il avance accompagné de vents violents et de pluies torrentielles dans l'est de la Chine, où près de deux millions de personnes ont été évacuées.

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(Keystone-ATS) Bavi, après avoir frappé Taïwan et les îles méridionales isolées du Japon, a touché terre samedi dans la province du Zhejiang, avant d’évoluer dimanche en «forte tempête tropicale», selon l’agence météorologique chinoise. Avec dans la zone de Hangzhou, capitale provinciale du Zhejiang, des vents à plus de 100 km/h.

Dans la nuit, le typhon a d’abord secoué la ville côtière de Yuhuan, puis a frappé celle de Yueqing, provoquant des inondations et déracinant de nombreux arbres selon la télévision publique CCTV.

«Les pompiers, secouristes et employés municipaux travaillent pour dégager les arbres abattus (…) Plus de 1300 arbres sont tombés à Yueqing», selon la chaîne.

Les autorités de la province avaient mis en garde contre des pluies torrentielles et le risque d’inondations soudaines, de crues et de coupures des voies de communication.

Bavi devrait désormais se déplacer vers le nord-ouest «en s’affaiblissant progressivement», avant d’atteindre la mer Jaune mardi, «se transformant progressivement en cyclone extratropical», précise l’agence météorologique.

Les provinces traversées (Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Shandong) devraient endurer jusqu’à lundi matin des «pluies fortes» ou «torrentielles», avec parfois des cumuls localement extrêmement élevés (250 à 320 mm en 24 heures), note-t-elle.

Des images d’internautes montraient dimanche dans la ville de Wenzhou (Zhejiang) des rues transformées en véritables rivières.

En anticipation de ces fortes précipitations, plus de 1,7 million de personnes ont été évacuées dans la province du Zhejiang, selon un média d’Etat.

Vols annulés

L’école, le travail, les transports et les activités de plein air ont été suspendus.

Des habitants des régions côtières s’étaient préparés en barricadant les commerces de panneaux de bois et en collant du ruban adhésif sur les fenêtres, selon un reportage de CCTV.

Plus de 130’000 personnes ont également été évacuées dans la province voisine de Fujian, ainsi que 34’000 dans les zones côtières et à haut risque de Shanghai, selon les médias officiels locaux.

Les autorités centrales ont indiqué avoir alloué 70’000 articles de première nécessité (lits pliants, couvertures, matelas, kits d’urgence…) pour l’assistance aux évacués et sinistrés.

Les transports étaient extrêmement perturbés: un total de 327 vols ont été pour l’heure annulés à l’aéroport de Hangzhou, qui mise sur une reprise très progressive du trafic, selon le média officiel du régulateur aérien.

A Shanghai, un total de 684 vols et 1620 trains ont été annulés, selon le média The Paper.

Plus au nord, de fortes pluies avaient déjà poussé Pékin à évacuer plus de 100’000 personnes, selon le gouvernement de la capitale, où le débit de déversement du réservoir de Miyun a été augmenté pour faire face à une crue potentielle.

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà fait des ravages dans le sud et le centre de la Chine cette semaine: des tempêtes ont entraîné la mort d’au moins 39 personnes et provoqué le débordement de dizaines de rivières ainsi que la destruction d’un barrage.

– Des Philippines au Japon –

Samedi, c’est sur Taïwan que Bavi a déversé de fortes précipitations et déchaîné des vents violents. Plus de 14.000 personnes ont fui leur domicile et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Des centaines de vols ont été annulés et plus de 170.000 foyers ont été privés d’électricité.

Après avoir frappé Guam et les Mariannes du Nord lundi en tant que super-typhon, Bavi avait été rétrogradé au rang de typhon.

Le réchauffement des océans favorise l’intensification des tempêtes tropicales et augmente l’humidité, qui peut se transformer en fortes pluies.

Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l’effet combiné d’El Niño et du dérèglement climatique, selon l’observatoire européen Copernicus Marine.

Aux Philippines, le bilan de glissements de terrain et d’autres incidents déclenchés par les fortes pluies est passé de 15 à 18 morts, dont la majorité sur l’île de Mindanao. Près de 11’000 personnes ont quitté leur habitation.

Au Japon, plus de 18’000 foyers et installations ont été privés d’électricité sur l’île méridionale d’Okinawa et des dizaines de vols ont été annulés.