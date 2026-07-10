Bavi: quinze morts aux Philippines, évacuations à Taïwan

Keystone-SDA

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Un glissement de terrain provoqué par les fortes pluies dues au passage du typhon Bavi a fait 10 morts vendredi dans le sud des Philippines, ont annoncé les autorités. Le nombre de victimes se monte à 15. Tawaïn a fait évacuer un millier de personnes.

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(Keystone-ATS) «Dix personnes ont été ensevelies et ont été tuées» par un glissement de terrain provoqué par des sols saturés dans la province de Sarangani, à Mindanao, a déclaré à l’AFP Rodrigo Sosmena, directeur régional de la protection civile.

Plus tôt dans la journée, au moins cinq personnes avaient été confirmées mortes et six autres portées disparues lors d’un autre glissement de terrain sur la même île.

En route pour Taïwan

Le typhon Bavi a déjà frappé plusieurs îles du Pacifique. Il doit toucher le nord et l’est de Taïwan vendredi et samedi, ainsi que les îles du sud du Japon, avant de s’abattre sur la Chine.

A Taïwan, où le typhon n’a pas encore touché terre, les résidents de la ville portuaire de Keelung font des réserves de nourriture. Ils mettent des rubans adhésifs aux fenêtres et empilent des sacs de sable devant les magasins, conformément aux recommandations des autorités.

Près de 200km/h

Après avoir entraîné des destructions sur les îles de Guam et des Mariannes du Nord en tant que super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon. Il affiche désormais des rafales à 190 km/h, selon l’agence météorologique taïwanaise (CWA).

Avec un rayon de vents violents s’étendant sur 380 kilomètres, il s’agit du plus grand typhon à frapper Taïwan depuis 1995, date à laquelle les méthodes de mesure ont changé, selon la CWA. «Le typhon devrait continuer à s’affaiblir car les conditions environnementales ne lui sont pas favorables», a déclaré Wang Ping-hsiang, prévisionniste à la CWA.

Evacuations

Plus de 28’000 militaires, ainsi que des engins, du matériel et des véhicules, se tenaient prêts à intervenir en cas d’urgence.

Un mètre de pluie est attendu à Taïwan au passage de Bavi, provoquant des inquiétudes quant au risque d’inondations et de glissements de terrain.

Plus de deux milliers de personnes ont été évacuées de leurs domiciles, particulièrement dans le comté oriental de Hualien, où les autorités surveillent deux lacs de barrage dans les montagnes.

Le travail et les cours ont été annulés pour la journée de vendredi dans huit comtés et villes du nord et de l’est de Taïwan, dont Taipei, a annoncé le gouvernement.