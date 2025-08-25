Bayrou demande la confiance de l’Assemblée nationale le 8 septembre

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le premier ministre français François Bayrou a annoncé lundi qu'il engagerait le 8 septembre la "responsabilité du gouvernement" devant l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire. Il entend poser la "question centrale" de "la maîtrise de nos finances".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce vote «consacrera la dimension de l’effort» de près de 44 milliards d’euros de réduction du déficit public de la France, et seulement ensuite aura lieu «la discussion» sur «chacune des mesures de ce plan d’urgence», a affirmé le Premier ministre lors d’une conférence de presse de rentrée.

Sans «accord» à l’Assemblée le 8 septembre, M. Bayrou considérera que «l’action» est «impossible». Selon lui, le «danger immédiat» du surendettement menace la France, qui doit y «faire face (…) aujourd’hui même sans retard d’aucune sorte».

«La dépendance à la dette est devenue en France chronique et cet argent, emprunté par centaines de milliards, n’a pas été utilisé comme il aurait fallu pour investir», mais «pour les dépenses courantes», a asséné le Premier ministre avec un ton grave et solennel.

