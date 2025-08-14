La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

BE: des terrains mobiles pour encourager les filles à jouer au foot

Keystone-SDA

Le canton de Berne a lancé un projet inédit: douze terrains de football synthétiques mobiles ont été confiés à dix communes, dont Valbirse et Saint-Imier dans le Jura bernois, pour répondre à la demande croissante en espaces d'entraînement. Mais au-delà de leur utilité sportive, ces infrastructures visent avant tout à encourager la pratique du football chez les jeunes filles.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le premier terrain a été inauguré jeudi à Berne-Bethlehem par le conseiller d’État Philippe Müller (PLR), qui a souligné la portée symbolique du projet: « Ces nouveaux terrains de football sont plus que de simples surfaces d’entraînement. Ils sont un symbole de progrès, d’égalité des chances et de volonté de pérenniser l’engouement pour le football féminin », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Conçus pour être déployés en toute saison – sur des terrains de handball en hiver ou des patinoires en été -, ces terrains en gazon synthétique roulé mesurent 44 mètres sur 24, bien plus petits qu’un terrain de football classique. Leur format mobile permet une grande flexibilité, avec une durée de vie estimée à plus de 15 ans.

L’investissement total du canton s’élève à 850’000 francs, dont 700’000 financés directement par l’État bernois et 150’000 issus du Fonds du sport. Chaque terrain coûte environ 70’000 francs et est prêté gratuitement aux communes, qui en assurent l’entretien, le montage et le stockage.

Les dix communes sélectionnées – Berne, Valbirse, Saint-Imier, Heiligenschwendi, Huttwil, Jegenstorf, Köniz, Lyss, Kaufdorf et Schwanden bei Brienz – ont été choisies pour leur capacité à accueillir et entretenir ces infrastructures. Berne et Köniz recevront chacune deux terrains. L’ensemble du dispositif sera livré d’ici fin octobre.

À Berne, une politicienne et plusieurs figures du football féminin ont participé à l’inauguration, notamment la conseillère municipale bernoise Ursina Anderegg (Verts), Franziska Schild, general manager de l’équipe féminine des Young Boys, ainsi que les joueuses Géraldine Hess et Maria Jimenez. Ces dernières ont offert quelques conseils aux enfants venus tester le terrain.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique impulsée par l’Euro féminin, qui a renforcé l’intérêt pour le ballon rond dans toute la Suisse. Avec ces nouvelles infrastructures, le canton de Berne espère consolider cet engouement et créer des opportunités concrètes pour la relève féminine du football.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
7 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision