BE: des terrains mobiles pour encourager les filles à jouer au foot

Le canton de Berne a lancé un projet inédit: douze terrains de football synthétiques mobiles ont été confiés à dix communes, dont Valbirse et Saint-Imier dans le Jura bernois, pour répondre à la demande croissante en espaces d'entraînement. Mais au-delà de leur utilité sportive, ces infrastructures visent avant tout à encourager la pratique du football chez les jeunes filles.

(Keystone-ATS) Le premier terrain a été inauguré jeudi à Berne-Bethlehem par le conseiller d’État Philippe Müller (PLR), qui a souligné la portée symbolique du projet: « Ces nouveaux terrains de football sont plus que de simples surfaces d’entraînement. Ils sont un symbole de progrès, d’égalité des chances et de volonté de pérenniser l’engouement pour le football féminin », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Conçus pour être déployés en toute saison – sur des terrains de handball en hiver ou des patinoires en été -, ces terrains en gazon synthétique roulé mesurent 44 mètres sur 24, bien plus petits qu’un terrain de football classique. Leur format mobile permet une grande flexibilité, avec une durée de vie estimée à plus de 15 ans.

L’investissement total du canton s’élève à 850’000 francs, dont 700’000 financés directement par l’État bernois et 150’000 issus du Fonds du sport. Chaque terrain coûte environ 70’000 francs et est prêté gratuitement aux communes, qui en assurent l’entretien, le montage et le stockage.

Les dix communes sélectionnées – Berne, Valbirse, Saint-Imier, Heiligenschwendi, Huttwil, Jegenstorf, Köniz, Lyss, Kaufdorf et Schwanden bei Brienz – ont été choisies pour leur capacité à accueillir et entretenir ces infrastructures. Berne et Köniz recevront chacune deux terrains. L’ensemble du dispositif sera livré d’ici fin octobre.

À Berne, une politicienne et plusieurs figures du football féminin ont participé à l’inauguration, notamment la conseillère municipale bernoise Ursina Anderegg (Verts), Franziska Schild, general manager de l’équipe féminine des Young Boys, ainsi que les joueuses Géraldine Hess et Maria Jimenez. Ces dernières ont offert quelques conseils aux enfants venus tester le terrain.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique impulsée par l’Euro féminin, qui a renforcé l’intérêt pour le ballon rond dans toute la Suisse. Avec ces nouvelles infrastructures, le canton de Berne espère consolider cet engouement et créer des opportunités concrètes pour la relève féminine du football.