BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

Nonante victimes impliquées dans une affaire internationale de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution ont été identifiées par la police bernoise. L'une des accusées devra répondre de ses actes devant la justice.

(Keystone-ATS) L’enquête a commencé en mars 2023. Quatre mois plus tard, une ressortissante chinoise titulaire d’un permis de séjour valable a été interpellée à Bâle, indiquent la police et le Minsistère public vendredi.

La prévenue aurait recruté des femmes via des chats en ligne pour du travail du sexe. Elle les aurait ensuite placées dans des appartements privés ou loués ainsi que dans des chambres d’hôtel, principalement dans les cantons de Berne et de Bâle-Ville.

Les victimes se voyaient proposer des clients pour le travail du sexe ou étaient mises en relation avec des adresses privées par le biais d’un service d’escortes.

Passeports chinois

Sept victimes présumées ont été interrogées en Suisse. Selon la police, 83 femmes âgées de 37 à 67 ans ont été identifiées. La plupart d’entre elles possédaient un passeport chinois et un permis de séjour espagnol. Les enquêteurs craignent que le nombre réel de victimes soit «nettement plus élevé».

Les autorités judiciaires accusent la prévenue, entre autres, de traite d’êtres humains, de séquestration, d’avoir employé des personnes étrangères sans autorisation et d’avoir enfreint la loi sur les stupéfiants. Elle devra répondre de ses actes devant la justice.

Le Ministère public engagera des poursuites ultérieurement.