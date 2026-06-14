La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Beat Jans salue le «signal de stabilité» donné par les Suisses

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Beat Jans se réjouit du signal de stabilité que les Suisses ont donné en refusant l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions". Un signal important donné au reste du monde, surtout dans la perspective des accords avec l'UE.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le Conseil fédéral se réjouit du refus de l’initiative», a déclaré le ministre de justice et police dimanche devant la presse à l’issue des résultats des votations fédérales. «Par leur décision, les citoyens ont donné un signal de stabilité, d’ouverture et de fiabilité», a-t-il ajouté.

Le pays est confronté à des défis, c’est un fait, a poursuivi le Bâlois, citant la crise du logement, les infrastructures et l’immigration. Des préoccupations régulièrement avancées par les initiants.

Le Conseil fédéral a pris des mesures concrètes pour affronter ces défis, a déclaré M. Jans. Et ce n’est pas avec les promesses données par l’initiative, qui n’auront aucun effet réel pour la population, qu’ils seront résolus.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision