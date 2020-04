Un Belfortain de 20 ans contrôlé à cinq reprises par les forces de l'ordre sans attestation de sortie conforme a été condamné vendredi à six mois de prison, dont deux avec sursis, a-t-on appris auprès du parquet de Belfort (F).

Jugé en comparution immédiate par le tribunal de Belfort, le prévenu a été reconnu coupable d'avoir violé les "interdictions ou obligations édictées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" à plusieurs reprises, a précisé le procureur de Belfort, Eric Plantier, dans un communiqué.

"Le condamné a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience pour exécution immédiate à la maison d'arrêt de Belfort de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée", a ajouté le magistrat.

L'homme de 20 ans a été contrôlé et interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi vers minuit "alors qu'il se rendait sans attestation de déplacement dérogatoire dans un commerce de proximité pour y faire l'acquisition d'une bouteille d'alcool", a fait savoir M. Plantier.

Il avait été contrôlé une première fois le 25 mars muni d'une attestation non conforme, puis il avait de nouveau été contrôlé à quatre reprises sans attestation. Lors de l'un de ces contrôles, l'intéressé avait été interpellé au terme d'une course poursuite avec la police, alors qu'il conduisait sans permis de conduire.

Le procureur a salué "l'investissement sans faille" de la gendarmerie et de la police nationale et municipale "pour faire respecter les mesures décrétées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire afin de lutter contre la propagation du virus covid-19 et sanctionner les comportements irresponsables des contrevenants".

Neuer Inhalt Horizontal Line