Berges de Vessy: les horloges biologiques au coeur d’une exposition

Keystone-SDA

L'association Les Berges de Vessy (GE) présente "Clock - Les horloges du vivant". Dès vendredi 1er mai et jusqu'au 1er novembre 2026, cette exposition propose au public de découvrir les mécanismes invisibles qui rythment la vie sur terre: les horloges biologiques. Elle veut aussi sensibiliser le public à l'importance de respecter les rythmes naturels et les équilibres écologiques.

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(Keystone-ATS) Conçue par ART’M – Créateurs associés et propriété du MuseoScience à Rouen, cette exposition itinérante fait escale aux Berges de Vessy. Elle met en lumière un phénomène aussi fondamental qu’invisible: l’existence de milliards d’horloges biologiques présentes chez tous les êtres vivants, qu’ils soient végétaux, animaux ou humains.

A travers un parcours immersif et interactif, «Clock» invite petits et grands à explorer les mystères scientifiques qui régulent les cycles du vivant. Pourquoi dormons-nous ? Comment les plantes suivent-elles la lumière ? De quelle manière notre corps sait-il quand se reposer ou s’activer ? «Clock» propose de répondre à ces questions de manière accessible et captivante.

Le parcours s’articule autour de cinq espaces thématiques : les végétaux, les animaux, le corps humain, les horloges biologiques et le sommeil. Les visiteurs découvrent notamment comment les plantes synchronisent leur croissance avec les cycles naturels, ou encore comment certaines espèces animales orchestrent leurs migrations grâce à des rythmes biologiques précis.

Une attention particulière est portée au fonctionnement du corps humain. Des expériences permettent d’observer les cycles physiologiques tels que les battements du cœur ou la respiration.

L’exposition propose plus de 50 dispositifs interactifs, mêlant jeux, applications numériques, installations sensorielles, vidéos, bandes dessinées et même une expérience en réalité virtuelle.