Berlin: un mort après un incident impliquant un véhicule

Keystone-SDA

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Un incident impliquant un véhicule utilitaire en marge d'une marche des fiertés samedi soir à Berlin, en Allemagne, a fait un mort et une quinzaine de blessés "dont certains graves", a indiqué la police. Le ou les occupants du véhicule sont recherchés.

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(Keystone-ATS) L’utilitaire a été abandonné sur place, dans le parc Tiergarten, secteur boisé de la capitale où s’est terminé le défilé, a ajouté la police. Elle avait expliqué un peu plus tôt présumer «qu’un véhicule a pénétré dans le parc Tiergarten, a percuté plusieurs personnes et les a blessées».

La dernière partie des festivités de la marche des fiertés, mêlant concerts et stands de fête foraine, a été annulée, les organisateurs demandant aux participants de rentrer chez eux.

Sur place, un journaliste de l’AFP a observé la zone en cours d’évacuation. Via des haut-parleurs, les autorités demandaient aux fêtards de partir par le nord.

Concerts depuis vendredi

Déguisés pour certains, les participants s’éloignaient de la zone boisée calmement, parfois en riant. Au moins une dizaine de camions de secours étaient visibles et une tente a été dressée au milieu de l’axe routier.

Des policiers patrouillaient au milieu de l’immense parc, a aussi constaté l’AFP.

Plus tôt dans la journée, des centaines de milliers de personnes avaient participé à la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne. C’est l’un des plus grands défilés du genre en Europe.

La fin de l’événement se faisait sur la rue du 17 Juin, une longue artère qui traverse le Tiergarten jusqu’à la porte de Brandebourg, où des concerts se sont tenus depuis vendredi.