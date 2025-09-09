La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Berlin dote l’Ukraine de milliers de drones à longue portée

Keystone-SDA

L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de "plusieurs milliers de drones à longue portée" pour des "frappes en profondeur" contre la "machinerie de guerre russe", pour un montant total de 300 millions d'euros.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette «nouvelle initiative de frappes en profondeur» comprendra «la livraison de plusieurs milliers de drones à longue portée» fabriqués par l’industrie de défense ukrainienne, a déclaré mardi Boris Pistorius lors d’une réunion à Londres du groupe de contact sur la défense de l’Ukraine.

