Berlin dote l’Ukraine de milliers de drones à longue portée
L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de "plusieurs milliers de drones à longue portée" pour des "frappes en profondeur" contre la "machinerie de guerre russe", pour un montant total de 300 millions d'euros.
(Keystone-ATS) Cette «nouvelle initiative de frappes en profondeur» comprendra «la livraison de plusieurs milliers de drones à longue portée» fabriqués par l’industrie de défense ukrainienne, a déclaré mardi Boris Pistorius lors d’une réunion à Londres du groupe de contact sur la défense de l’Ukraine.