Berne: crédit de 753’000 francs pour l’alimentation et le climat

Keystone-SDA

Le canton de Berne introduit un programme d’impulsion pour l’alimentation, le climat et l’environnement, doté de 753'000 francs. Ce projet repose sur une initiative des acteurs de la chaîne de création de valeur.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce programme sera mis en œuvre conjointement avec l’Union des paysans bernois et chapeauté par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires. » Il a pour but d’encourager les projets dans les domaines de l’alimentation, du climat et de l’environnement », a indiqué jeudi le canton de Berne.

Ce projet repose sur des décisions prises aux niveaux fédéral et cantonal en matière de politique climatique et sur la stratégie environnementale du canton de Berne. « La décision de mettre en œuvre un programme complet par la suite se fondera sur les enseignements tirés de la phase d’introduction de deux ans (2025-2027) », a précisé le canton.