La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Berne: deux occupants d’un véhicule attaqués par quatre motards

Keystone-SDA

Quatre motards ont attaqué deux occupants d'une voiture samedi soir à Berne. L'un d'eux a été blessé, indique vendredi la police cantonale dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’incident a eu lieu samedi vers 19h30 sur la rue d’Ostermundigen, en ville de Berne. Selon les éléments actuels de l’enquête, une altercation a tout d’abord éclaté avec quatre motards qui circulaient dans le même sens que la voiture.

L’échauffourée a alors dégénéré en agression physique, au cours de laquelle un occupant de la voiture a été légèrement blessé au moyen d’un objet dangereux. Trois auteurs présumés ont pu être identifiés et arrêtés dans le quartier de Wyler à Berne. La police recherche encore des témoins.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision