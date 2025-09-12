Berne: deux occupants d’un véhicule attaqués par quatre motards
Quatre motards ont attaqué deux occupants d'une voiture samedi soir à Berne. L'un d'eux a été blessé, indique vendredi la police cantonale dans un communiqué.
(Keystone-ATS) L’incident a eu lieu samedi vers 19h30 sur la rue d’Ostermundigen, en ville de Berne. Selon les éléments actuels de l’enquête, une altercation a tout d’abord éclaté avec quatre motards qui circulaient dans le même sens que la voiture.
L’échauffourée a alors dégénéré en agression physique, au cours de laquelle un occupant de la voiture a été légèrement blessé au moyen d’un objet dangereux. Trois auteurs présumés ont pu être identifiés et arrêtés dans le quartier de Wyler à Berne. La police recherche encore des témoins.