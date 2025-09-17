Berne: deux sections du PS défendent l’apprentissage du français

Le Parti socialiste romand de Bienne (PSR) et le Parti socialiste du Grand Chasseral (PSGC) s’opposent au report de deux ans de l’apprentissage du français à l’école primaire et défendent le bilinguisme dans le canton de Berne. La menace vient d'une motion déposée au Grand Conseil par les Vert'libéraux.

(Keystone-ATS) Le texte en question demande le report de l’apprentissage du français de la 3e à la 5e année primaire, se sont inquiétés mercredi les deux partis. La proposition du Parti vert’libéral (PVL) s’inspire directement de l’exemple du canton de Zurich, où une motion similaire a été acceptée par le Parlement le 1er septembre.

Plus grave qu’ailleurs

Les motionnaires justifient leur intervention par les «résultats scolaires médiocres, la surcharge des élèves et les coûts prétendument élevés», ont précisé le PSR et le PSGC. Selon eux, dans le canton de Berne, «l’attaque contre l’enseignement du français est peut-être plus grave encore que dans d’autres cantons».

En effet, «le bilinguisme est une réalité vécue au quotidien». Pour Bienne et le Jura bernois, «rétrograder le français reviendrait à couper un lien essentiel entre les communautés, insiste le communiqué, qui rappelle la fermeture récente de la classe bilingue en ville de Berne, qui «illustre une tendance inquiétante».

Le Grand Conseil bernois vient en outre de vivre sa journée du bilinguisme le 10 septembre. L’ancien député socialiste du Jura bernois Hervé Gullotti, candidat à l’élection au Conseil-exécutif de mars prochain, avait lancé l’exercice en 2019 lorsqu’il était président du Grand Conseil.