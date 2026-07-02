Berne: la jeune femme est décédée des suites d’une chute

Keystone-SDA

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La jeune femme de 20 ans, retrouvée sans vie vendredi dernier à Berne, serait décédée des suites de lésions internes provoquées par une chute. La détention provisoire de l’homme, âgé de 35 ans, a été confirmée.

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(Keystone-ATS) «Selon les éléments actuellement disponibles, celui-ci connaissait la victime», a indiqué jeudi la police bernoise. Selon l’état actuel de l’enquête, la jeune femme aurait chuté depuis un balcon d’un immeuble.

De nombreuses traces recueillies sur les lieux sont en cours d’analyse afin d’établir notamment les circonstances exactes du décès de la jeune femme. «Les investigations, menées sous la direction du Ministère public régional de Berne-Mittelland, se poursuivent», a précisé la police.

L’enquête doit déterminer avec précision les circonstances de la chute ainsi que de clarifier si, et dans quelle mesure, l’homme appréhendé a été impliqué dans les faits.