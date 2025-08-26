Berne: le Conseil-exécutif veut renforcer la force hydraulique
Le Conseil-exécutif bernois veut renforcer à terme la force hydraulique cantonale. Il vient d'approuver la stratégie présentant la manière dont le canton de Berne entend gérer à l’avenir les concessions arrivant à échéance.
(Keystone-ATS) Le document a été transmis au Grand Conseil pour qu’il en prenne connaissance, a indiqué mardi le gouvernement. Comme pour l’heure la force hydraulique est majoritairement exploitée par des entreprises bernoises d’approvisionnement en énergie, la stratégie cantonale vise essentiellement à renouveler des concessions octroyées.
Participation dans KWO
Le Conseil-exécutif souhaite toutefois accroître la participation des fournisseurs d’électricité bernois dans la société Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), la plus importante sur le plan de la politique énergétique. Avec sa stratégie, il veut clarifier «suffisamment tôt» les conditions pour le renouvellement des concessions.
L’objectif consiste à «lever certaines incertitudes» pour les concessionnaires et d’assurer de bonnes conditions-cadre pour le développement de la force hydraulique, notamment avec les projets stratégiques de Trift et d’agrandissement des lacs du Grimsel et de l’Oberaar, dans l’Oberland bernois.
Enfin, à travers sa stratégie, le Conseil-exécutif met aussi en œuvre une motion adoptée par le Grand Conseil. La force hydraulique revêt une grande importance sur le plan de la politique énergétique dans le canton de Berne. Elle doit donc être renforcée et développée de «manière ciblée», précise le communiqué.