Berne: Manif des antifas contre le projet d’interdire le mouvement

Keystone-SDA

Quelque 200 militants de l'extrême gauche ont manifesté spontanément jeudi en fin de journée en ville de Berne contre la volonté du Grand Conseil bernois d'interdire le mouvement antifa. "Siamo tutti antifascisti - Nous sommes tous Antifa - wir sind alle Antifa!" scandait la foule.

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(Keystone-ATS) Mercredi, le Grand Conseil bernois avait demandé au canton de faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir l’interdiction du mouvement antifasciste. Alors que le fascisme et l’autoritarisme progressent dans le monde entier, le parlement cantonal souhaite interdire «notre mouvement qui s’oppose à ce qui divise notre société», selon un communiqué des manifestants.

Le cortège est notamment passé devant le Rathaus, l’hôtel de ville. Des policiers en tenue antiémeute se sont positionnés devant le bâtiment, a constaté un journaliste de l’agence de presse Keystone-ATS. L’atmosphère est restée calme. Le Grand Conseil y avait déjà terminé sa session de l’après-midi pour se rendre à Zweisimmen afin d’y célébrer l’investiture de son nouveau président.

A Berne, les manifestations spontanées en réaction à un événement précis sont autorisées dans les 48 heures. Aucune autorisation n’est requise. Il n’y a qu’une obligation de déclaration.

En mars, le Conseil fédéral avait proposé le rejet d’une motion similaire émanant du Conseil national. Il avait justifié cette décision en arguant que l’»Antifa» n’était pas une organisation au sens strict du terme, mais un mouvement hétérogène, voire un réseau international informel dépourvu de structure organisationnelle claire.