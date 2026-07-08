Berne: ne pas surcharger le système de santé avec la canicule

Keystone-SDA

Partager

Le canton de Berne appelle à son tour la population à ménager les services d’urgence avec le retour de canicule ces jours. Le nouvel épisode conjugué à des ressources en personnel limitées en période de vacances mettent à nouveau le système de santé sous pression.

2 minutes

(Keystone-ATS) Une alerte canicule de niveau 3 est possible à partir de jeudi et pourrait durer jusqu’au 13 juillet. Une grande partie du Jura bernois, du Seeland, du Mittelland, de l’Emmental et les zones limitrophes sont concernées, a indiqué mercredi la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI).

Dans les cas de maladies bénignes et d’affections n’engageant pas un pronostic vital, le canton prie d’utiliser «Urgences-Finder» et de s’adresser si possible à son médecin de famille ou au service d’urgence assurée par ces derniers, précise le communiqué des services du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg.

Voisinage

Si le cabinet médical est fermé pour cause de vacances, il est conseillé de s’adresser au service d’urgence assuré par les médecins de famille et non pas directement aux urgences hospitalières. Il est aussi possible de recourir aux offres de télémédecine afin d’obtenir un premier avis médical et de déterminer ce qu’il convient de faire.

Les capacités des services d’urgence des hôpitaux doivent être réservées à la prise en charge des blessures et des maladies graves ou potentiellement mortelles, insiste encore la DSSI. Au-delà, le canton de Berne mentionne l’importance d’un recours étendu et spontané à la solidarité entre voisins.

En période de canicule, plus largement, il est recommandé de prendre régulièrement des nouvelles de ses proches et des personnes de son entourage particulièrement vulnérables à la chaleur afin de pouvoir les aider au besoin.