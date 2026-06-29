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Berne: une policière légèrement blessée à la piscine du Marzili

Keystone-SDA

Une policière a été légèrement blessée dimanche en fin d'après-midi lors d'une intervention à la piscine du Marzili, à Berne. A la suite de cet incident, une manifestation a eu lieu au centre-ville.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Peu avant 17h30, la police cantonale bernoise a été avertie qu’une personne aurait refusé, malgré les demandes du personnel de la piscine, de quitter la zone réservée aux femmes. Plusieurs d’entre elles s’étaient plaintes de sa présence.

Lors du contrôle d’identité qui a suivi, plusieurs personnes présentes se sont montrées solidaires avec l’homme interpelé, entravant l’intervention de la police. L’intéressé a fait preuve de résistance face aux forces de l’ordre.

Une manifestation non autorisée s’est ensuite déroulée dans le calme au centre-ville. Aucun dommage n’a été constaté. La police a ouvert une enquête.

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