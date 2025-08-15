La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Berne envoie une aide d’urgence au Monténégro, sous les flammes

Keystone-SDA

La Suisse a envoyé une aide d'urgence au Monténégro, touché par de violents incendies. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont à l'oeuvre depuis vendredi matin, indique le gouvernement. Il répond ainsi à la demande internationale lancée par le pays des Balkans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les pompiers proviennent de différentes équipes des cantons de Genève, de Vaud et du Valais. Ceux-ci, accompagnés de trois véhicules d’extinction et de plusieurs véhicules de soutien, sont à l’oeuvre dans les zones affectées au Monténégro, écrit le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué.

Leur mission consiste à lutter contre les feux de végétation, à défendre des points sensibles et à renforcer les moyeux urbains locaux, précise-t-il. Une première équipe avait déjà été envoyée sur place mercredi pour préparer l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Le Monténégro est confronté à de violents incendies qui menacent sa capitale, Podgorica ainsi que d’autres régions du pays. Malgré tous les moyens déployés, des vents persistants alimentent les flammes, rendant certaines zones incontrôlables. Les autorités ont procédé à de nombreuses évacuations.

La situation est critique dans tout le sud de l’Europe. Le Portugal, la Grèce, l’Italie et l’Espagne font face à de nombreux incendies depuis plusieurs jours. Dans les Balkans, l’Albanie est aussi durement touchée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision