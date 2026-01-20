Berne pourrait protéger les oiseaux des collisions avec les vitres

Keystone-SDA

Le gouvernement bernois est prêt à examiner d'éventuelles mesures pour éviter que des oiseaux ne percutent des baies vitrées ou des façades en verre. Les oiseaux ne peuvent pas reconnaître les surfaces transparentes et ne voient que ce qui se trouve derrière ou le paysage reflété dans la vitre.

2 minutes

(Keystone-ATS) Selon les estimations de la Station ornithologique de Sempach, des centaines de milliers d’oiseaux meurent chaque année en Suisse en percutant des vitrages transparents, des surfaces en verre ou des façades réfléchissantes. Cette mort par collision est l’un des plus grands problèmes de protection d’oiseaux en milieu urbain.

Conscients de cette hécatombe, des députés au Grand Conseil bernois ont déposé une motion chargeant le gouvernement d’adapter les bases légales afin que lors de nouvelles constructions et de travaux de rénovation, les fenêtres et les surfaces vitrées soient conçues de manière à être perçues comme des obstacles par les oiseaux.

Gouvernement conscient du problème

Dans une réponse à cette motion, le Conseil-exécutif dit reconnaître ce problème et souligne qu’il met tout en oeuvre pour prendre en compte les besoins des oiseaux lors de la construction de nouveaux bâtiments et de travaux de rénovation. Il ne voit donc aucune nécessité d’intervenir pour des édifices cantonaux.

En revanche, le gouvernement juge possible que les maîtres d’ouvrage privés ne soient pas tous suffisamment sensibilisés au problème des collisions d’oiseaux. Cette thématique n’est souvent pas prise en compte de manière active lors la procédure d’octroi de permis de construire.

Le gouvernement bernois se dit donc prêt à examiner quelles mesures réalisables et pertinentes pourraient être mises en oeuvre sans nécessiter d’efforts disproportionnés de la part des maîtres d’ouvrage et des autorités. Il propose donc d’adopter la motion sous forme de postulat.