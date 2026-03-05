Berne pourrait protéger les oiseaux des collisions avec les vitres

Keystone-SDA

Dans le canton de Berne, les oiseaux devraient être mieux protégés contre les collisions avec des vitres ou des façades en verre. Les oiseaux ne peuvent pas reconnaître les surfaces transparentes et ne voient que ce qui se trouve derrière ou le paysage reflété dans la vitre.

(Keystone-ATS) Le Grand Conseil a accepté jeudi par 94 voix contre 54 une motion transformée sous forme moins contraignante de postulat chargeant le gouvernement d’examiner d’éventuelles mesures pour éviter cette hécatombe. Lors du vote, l’UDC a voté contre, estimant qu’il s’agissait d’une réglementation qui ne ferait que grimper les coûts.

Le Conseil-exécutif reconnaît ce problème et souligne qu’il met tout en oeuvre pour prendre en compte les besoins des oiseaux lors de la construction de nouveaux bâtiments et de travaux de rénovation. Il ne voit donc aucune nécessité d’intervenir pour des édifices cantonaux.

En revanche, il juge possible que les maîtres d’ouvrage privés ne soient pas tous suffisamment sensibilisés au problème des collisions d’oiseaux. Cette thématique n’est souvent pas prise en compte de manière active lors la procédure d’octroi de permis de construire.

Selon les estimations de la Station ornithologique de Sempach, des centaines de milliers d’oiseaux meurent chaque année en Suisse en percutant des vitrages transparents, des surfaces en verre ou des façades réfléchissantes. Cette mort par collision est l’un des plus grands problèmes de protection d’oiseaux en milieu urbain.