Berne veut faciliter la reconnaissance des normes américaines

Keystone-SDA

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Le Conseil fédéral veut faciliter la reconnaissance des normes américaines dans certains domaines. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des discussions avec les Etats-Unis sur les droits de douane.

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(Keystone-ATS) En visite à Washington, le président de la Confédération Guy Parmelin a remis au représentant américain au commerce Jamieson Greer «un document précisant comment le Conseil fédéral met en œuvre les points clés de la déclaration d’intention conjointe du 14 novembre», a-t-il indiqué sur X.

En plus de la suppression des droits de douane sur une série de produits américains, Berne entend prendre d’autres mesures de mise en œuvre sur «plusieurs thèmes convenus dans cette déclaration, à savoir les organismes d’évaluation de la conformité, les dispositifs médicaux, les voitures de tourisme et les marchés publics», explique le gouvernement dans un communiqué.

Les négociations se poursuivent pour tenter de conclure un accord commercial avec Washington.